Целое — частному: доходы от приватизации вдвое превысили годовой план

Доходы от приватизации к апрелю уже вдвое превысили план на весь 2025 год , сообщили «Известиям» в Росимуществе. За I квартал бюджет получил по этой статье 9,5 млрд против заложенных на 12 месяцев 5,5 млрд. Причем в частную собственность продавали небольшие предприятия — например, выставочный комплекс в Башкирии или глинодобывающий завод «Кварц» в Ярославской области. При этом г лава Минфина Антон Силуанов уже анонсировал «большую приватизацию», от которой только в этом году планируется получить 100 млрд . Какие госкорпорации могут под нее попасть — в материале «Известий».

Приватизация имущества в 2025 году

По итогам I квартала 2025 года приватизация федерального имущества принесла в бюджет свыше 9,5 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Росимущества. Всего в финплане на приватизацию в 2025-м заложена вдвое меньшая сумма — 5,5 млрд рублей .

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

В Росимуществе не уточнили, о каких компаниях идет речь, но отметили, что основная часть средств пришлась на продажу корпоративных активов (а не, например, на госимущество, такое как транспорт или земельные участки ). Причем больше всего денег (8,5 млрд) поступило от реализации ранее конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства, уточнили «Известиям» в Счетной палате.

В пресс-службе Минфина добавили, что были проданы находящиеся в федеральной собственности акции в уставных капиталах 40 хозяйственных обществ.

Заработать бюджету удалось на сразу многих, но небольших сделках . Например, власти Ярославской области в этом году продали три объекта, включая акции глинодобывающей компании «Кварц» и два памятника архитектуры — торговое здание Пастухова и флигель усадьбы Полушкина. Эти сделки принесли региону 200 млн рублей.

Фото: Global Look Press/Pogiba Alexandra

Кроме того, московская фирма «Сталокс» за 53 млн стала владельцем выставочного комплекса «Башкортостан», а агропромышленная группа «Таврос» приобрела 25% + 1 акцию «Бугульминского элеватора».

Правительство традиционно предпочитает делать не слишком оптимистичные прогнозы по доходам, которые сложно предсказать, — в их число входит и приватизация , пояснил директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. Для сравнения, в прошлом году доходы от приватизации составили 132 млрд при заложенных изначально в план всего 1,2 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Каждая сделка индивидуальна: нельзя предсказать точно стоимость предприятия на этапе продажи, отметил Владимир Климанов. Согласно плану по приватизации на три года («Известия» его изучили), предусматривается реализация порядка 28 тыс. объектов имущества госказны .

Правительство ориентируется на консервативные прогнозы, чтобы не возникало слишком больших разрывов между поступлениями и расходами, согласна ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Однако перевыполнить план просто: достаточно всего нескольких больших сделок.

Какие компании могут продать в частные руки в 2025 году

Хотя официально в финплан закладывается относительно небольшая сумма, сам министр финансов Антон Силуанов заявлял, что России нужна «большая приватизация» и ведомство готовит свои предложения на этот счет. По словам главы ведомства, в этом году доходы от реализации имущества ожидаются в размере 100 млрд рублей .

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

— Сейчас властям удалось реализовать лишь десятую часть от своих реальных ожиданий — 9,5 млрд рублей. Но в такой ситуации не должно быть сомнений в том, что планы осуществятся, ведь динамика сделок по приватизации распределена внутри года неравномерно, а ряд компаний еще не прошли стадию так называемой национализации, которая, по сути,и формирует будущий фонд активов для продажи, — считает независимый эксперт Андрей Бархота.

«Большая приватизация» может подразумевать не только продажу корпоративных активов, но и вывод крупных госкорпораций на биржу через размещение акций и их продажу частным лицам .

Президент Владимир Путин поставил к 2030 году задачу увеличить капитализацию фондовых рынков до уровня двух третей от ВВП, в связи с чем Минфин и рассматривает наращивание объема публичных размещений акций госкомпаний до 1 трлн рублей за счет как вывода организаций на IPO, так и размещения на бирже акций, которые находятся в собственности государства, напомнил Антон Силуанов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он добавил: в этом году министерство намеревается вывести на IPO госкорпорацию «Дом.РФ» на сумму не менее 15 млрд рублей .

Помимо этого, в качестве потенциальных кандидатов на «большую приватизацию», благодаря которой государство может снизить свою долю в таких компаниях, могут рассмотреть РЖД, «Росатом», «Ростелеком», «Ростех» и «Транснефть» , отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Также на торги сейчас выставлены канатная дорога горнолыжного курорта «Роза Хутор» и тюменский алкогольный завод «Бенат».

Зачем государство приватизирует имущество

Государство заинтересовано сохранять в собственности и в управлении только стратегически важные предприятия, отметила Ольга Беленькая. При этом приватизация привносит в бюджет дополнительные доходы, которые отчасти могут компенсировать сокращение ликвидной части ФНБ.

— Однако, если казна пополняется лишь несколькими сотнями миллиардов в год, то это не такие большие деньги для бюджета . Кроме того, поступления от реализации имущества носят чаще всего единовременный характер. А от активов в госсобственности Минфин может постоянно получать дивиденды , — полагает эксперт.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Тем не менее, если государство решит сделать публичной компанию «РЖД», то в бюджет могут поступить средства, исчисляемые не в миллиардах, а даже в триллионах рублей , полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Кроме того, продажа в частные руки не контрольных пакетов акций крупных госкорпораций позволит привлечь дополнительные инвестиции в их бизнес и повысить эффективность их деятельности — а это особенно важно, подчеркнула эксперт. Кроме того, благодаря приватизации увеличивается капитализация и интерес к фондовому рынку , туда привлекаются частные инвестиции, добавила Ольга Беленькая.

Впрочем, для успешной приватизации необходимо прежде всего снижение уровня рисков для частного бизнеса, полагает эксперт. Речь идет о неполноте предоставляемой информации об объекте — многие предприятия сейчас закрывают часть важных сведений для инвесторов, аргументируя это защитой от санкций.