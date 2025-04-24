Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о предложении политика из Нидерландов послу Франции разделить Бельгию
Мир
В Ереван направили тысячи полицейских на шествие в память о геноциде армян
Мир
В Молдавии обвинили власть в пренебрежении историей перед Днем Победы
Мир
В ООН признали закон о меньшинствах на Украине дискриминацией русскоязычных
Мир
Иран выразил готовность к переговорам с Европой по вопросу вокруг ядерной программы
Наука и техника
Космонавт Овчинин рассказал о хорошем самочувствии после возвращения с МКС
Мир
Президент Польши признал необходимость уступок в переговорах со стороны Украины
Армия
Экипажи армейской авиации ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне СВО
Мир
Украина с июля перейдет на стандарты напряжения ЕС в электросетях
Мир
СМИ узнали о намерении 50 глав государств посетить похороны папы римского
Общество
Суд приговорил к девяти годам заключения наемника ВСУ из Колумбии
Мир
Захарова негативно высказалась об атаке США по нефтяному порту в Йемене
Мир
ВВС Швеции проведут крупные учения с 28 апреля по 9 мая
Пресс-релизы
«Волонтеры Победы» дали старт международной акции «Георгиевская лента»
Мир
Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию
Мир
AFAD зафиксировало 266 афтершоков после землетрясения в Стамбуле
Мир
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки

В Белоруссии заочно осудили пятерых участников «Полка Кастуся Калиновского»

0
EN
Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Белоруссии вынесли заочный приговор пятерым руководителям подразделений и бойцам «Полка имени Кастуся Калиновского», который признан в республике террористической организацией. Об этом 24 апреля сообщили в генеральной прокуратуре республики (РБ).

«Всем обвиняемым инкриминировано участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, в вооруженном конфликте, в военных действиях, вербовке и подготовке лиц к такому участию», — уточнил начальник управления генпрокуратуры РБ Дмитрий Брылев в Telegram-канале ведомства.

Также участников группировки, которая воюет на стороне Вооруженных сил Украины, признали виновными в «организации деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством, признана террористической» и руководстве ею.

Уточняется, что суд приговорил Игнатия Киреева, Артема Бигеля и Яна Мельникова к 20 годам лишения свободы, Анастасию Махомет — к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, Вячеслава Грановского — к 12 годам лишения свободы. Также всем обвиняемым назначен штраф.

Братство, развитие, безопасность: Россия и Белоруссия продолжают движение вместе
К годовщине создания Союзного государства

В сентябре прошлого года верховный суд Белоруссии признал «Полк имени Кастуся Калиновского» и его структуры террористической организацией. Сообщалось, что была доказана причастность участников группировки к подготовке и совершению актов терроризма на территории Белоруссии.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025