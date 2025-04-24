В Белоруссии заочно осудили пятерых участников «Полка Кастуся Калиновского»

В Белоруссии вынесли заочный приговор пятерым руководителям подразделений и бойцам «Полка имени Кастуся Калиновского», который признан в республике террористической организацией. Об этом 24 апреля сообщили в генеральной прокуратуре республики (РБ).

«Всем обвиняемым инкриминировано участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, в вооруженном конфликте, в военных действиях, вербовке и подготовке лиц к такому участию», — уточнил начальник управления генпрокуратуры РБ Дмитрий Брылев в Telegram-канале ведомства.

Также участников группировки, которая воюет на стороне Вооруженных сил Украины, признали виновными в «организации деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством, признана террористической» и руководстве ею.

Уточняется, что суд приговорил Игнатия Киреева, Артема Бигеля и Яна Мельникова к 20 годам лишения свободы, Анастасию Махомет — к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, Вячеслава Грановского — к 12 годам лишения свободы. Также всем обвиняемым назначен штраф.

В сентябре прошлого года верховный суд Белоруссии признал «Полк имени Кастуся Калиновского» и его структуры террористической организацией. Сообщалось, что была доказана причастность участников группировки к подготовке и совершению актов терроризма на территории Белоруссии.