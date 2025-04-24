Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о предложении политика из Нидерландов послу Франции разделить Бельгию
Мир
В Ереван направили тысячи полицейских на шествие в память о геноциде армян
Мир
В Молдавии обвинили власть в пренебрежении историей перед Днем Победы
Мир
В ООН признали закон о меньшинствах на Украине дискриминацией русскоязычных
Мир
Иран выразил готовность к переговорам с Европой по вопросу вокруг ядерной программы
Наука и техника
Космонавт Овчинин рассказал о хорошем самочувствии после возвращения с МКС
Мир
Президент Польши признал необходимость уступок в переговорах со стороны Украины
Армия
Экипажи армейской авиации ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ в зоне СВО
Мир
Украина с июля перейдет на стандарты напряжения ЕС в электросетях
Мир
СМИ узнали о намерении 50 глав государств посетить похороны папы римского
Общество
Суд приговорил к девяти годам заключения наемника ВСУ из Колумбии
Мир
Захарова негативно высказалась об атаке США по нефтяному порту в Йемене
Мир
ВВС Швеции проведут крупные учения с 28 апреля по 9 мая
Пресс-релизы
«Волонтеры Победы» дали старт международной акции «Георгиевская лента»
Мир
Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию
Мир
AFAD зафиксировало 266 афтершоков после землетрясения в Стамбуле
Мир
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки

BandLink ШоуКейс-фестиваль объявил имена финалистов

0
EN
Фото: пресс-служба BandLink
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

BandLink объявил имена финалистов, которые выступят на сцене шоукейс-фестиваля. Познакомиться с творчеством участников можно уже сейчас — официальный плейлист фестиваля доступен на всех стримингах: «Яндекс Музыке»,«VK Музыке», «МТС Музыке» и «Звуке».

Для отбора финалистов BandLink объединил экспертов всех сфер индустрии, которые формируют музыкальный рынок страны. Так, фестиваль откроет зрителям будущих звезд, потенциал в которых отметили: SALUKI, Пашу, Bahh Tee, Яна Чурикова, Илья Бортнюк (продюсер STEREOLETO), Thomas Mraz, Андрей Клюкин (основатель «Дикой мяты»), Александр Фломастер («Риса за творчество») и другие. Эксперты и редакция фестиваля получили 2 тыс. заявок, а затем выбрали из них 30 артистов более 20 разных жанров.

Среди участников музыканты из Москвы, Самары, Калининграда, Тулы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Смоленска, а также городов ближнего зарубежья: Минска и Уральска (Казахстан). На одной сцене с начинающими исполнителями выступят известные артисты. Хедлайнером первого дня шоукейс-фестиваля объявлен КУОК.

Главная идея музыкальной программы BandLink шоукейс — дать возможность артистам раскрыть свой творческий потенциал в live-выступлениях. Для этого команда режиссеров, которая специализируется на стадионных концертах, поставит для каждого номера аудио-визуальные шоу. Музыкальная программа пройдет на двух сценах одновременно.

Ознакомиться с программой можно уже сейчас на сайте.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025