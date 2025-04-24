BandLink ШоуКейс-фестиваль объявил имена финалистов

BandLink объявил имена финалистов, которые выступят на сцене шоукейс-фестиваля. Познакомиться с творчеством участников можно уже сейчас — официальный плейлист фестиваля доступен на всех стримингах: «Яндекс Музыке»,«VK Музыке», «МТС Музыке» и «Звуке».

Для отбора финалистов BandLink объединил экспертов всех сфер индустрии, которые формируют музыкальный рынок страны. Так, фестиваль откроет зрителям будущих звезд, потенциал в которых отметили: SALUKI, Пашу, Bahh Tee, Яна Чурикова, Илья Бортнюк (продюсер STEREOLETO), Thomas Mraz, Андрей Клюкин (основатель «Дикой мяты»), Александр Фломастер («Риса за творчество») и другие. Эксперты и редакция фестиваля получили 2 тыс. заявок, а затем выбрали из них 30 артистов более 20 разных жанров.

Среди участников музыканты из Москвы, Самары, Калининграда, Тулы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Смоленска, а также городов ближнего зарубежья: Минска и Уральска (Казахстан). На одной сцене с начинающими исполнителями выступят известные артисты. Хедлайнером первого дня шоукейс-фестиваля объявлен КУОК.

Главная идея музыкальной программы BandLink шоукейс — дать возможность артистам раскрыть свой творческий потенциал в live-выступлениях. Для этого команда режиссеров, которая специализируется на стадионных концертах, поставит для каждого номера аудио-визуальные шоу. Музыкальная программа пройдет на двух сценах одновременно.

Ознакомиться с программой можно уже сейчас на сайте.