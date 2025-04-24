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1 мая на «Острове мечты» пройдет праздничный концерт

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Фото: пресс-служба «Острова мечты»
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В День весны и труда в городском променаде «Острова мечты» на площади «Москва» пройдет весенний концерт для посетителей.

С 12:00 до 16:00 гостей ждет насыщенная программа с участием творческих коллективов и сольных исполнителей, шоу-номера, встречи с любимыми персонажами и розыгрыши призов.

Артисты представят концертные программы в разных творческих жанрах: хореографические постановки — от классики до современных номеров, эстрадный и народный вокал, кавер-версии популярных песен и многое другое. Откроет праздник шоу-группа «Нужные люди».

Специальными гостями мероприятия станут Дримчики — талисманы «Острова мечты».

Праздничный концерт пройдет в рамках проекта «Открытая сцена», созданного «Островом мечты» для поддержки артистов. Это пространство свободы и самовыражения, где каждый получает шанс проявить себя.

1 мая с 12:00 до 16:00, культурно-развлекательный кластер «Остров мечты», городской променад, площадь «Москва» (г. Москва, проспект Андропова, д.1).

Мероприятие бесплатное, вход свободный.

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