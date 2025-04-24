Собянин рассказал о реставрации объектов культурного наследия в Москве
В Москве идут работы по восстановлению облика и интерьеров почти 500 объектов культурного наследия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Один из самых масштабных проектов, которые столичные власти реализуют совместно с Министерством культуры РФ и Русской православной церковью — восстановление Донского монастыря, подчеркнул Собянин в Telegram-канале. Здесь реставрируют три башни и прясла Восточной и Южной стен.
Также специалисты занимаются восстановлением интерьеров Главного дома городской усадьбы Охотниковых на Пречистенке. В частности здесь реставрируют стены, своды, тянутые карнизы и расчищают лепной декор.
Помимо этого продолжаются работы в Тихвинской церкви и пристройке к северным воротам. Специалисты привели в порядок белокаменные детали, штукатурную отделку. В пристройке восстановили изразцовые печи, рассказал мэр.
Среди других знаковых объектов — Дом с антресолями на Старой Басманной, Городская усадьба Я.А. Полякова XIX, Главный дом городской усадьбы XVIII–XIX веков на Новинском бульваре — мемориальный музей Федора Шаляпина.