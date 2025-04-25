Врач рассказал об увеличивающих риск инсульта привычках

Инсульт головного мозга — это опасное острое состояние, которое возникает при поражении мозгового кровообращения и ведет к различного рода неврологическим проявлениям, вплоть до летального исхода. О том, какие факторы увеличивают риск инсульта до 50 лет, и как снизить угрозу этой патологии, «Известиям» 25 апреля рассказала врач-невролог, врач-сомнолог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.

Как рассказала врач, инсульт бывает двух видов. Самый распространенный ишемический — возникает из-за закупорки сосуда, что приводит к недостатку кислорода для питания тканей, и, как следствии, гибели клеток мозга, так называемой ишемии мозга. Чем больше зона ишемии, тем больший участок головного мозга повреждается и, соответственно, нарушаются функции у человека.

Другой вид инсульта — геморрагический, возникающий в результате разрыва сосуда, из-за чего происходит кровоизлияние в мозг. Этот вид более коварный и стремительный.

«Теперь поговорим о факторах, способствующих развитию инсульта. Для начала стоит сказать о заболеваниях, которые увеличивают риск. В частности, это атеросклероз, который зачастую возникает из-за неправильного питания: жирная, жареная пища, наличие «вредного» холестерина», — отметила специалист.

Также угроза возрастает при наличии сахарного диабета, так как стенки сосудов у таких пациентов более тонкие и подвержены повреждению. Особенно внимательными стоит быть и людям с артериальной гипертензией, при которой происходит усиленное давление на стенки сосудов, что может привести к ее повреждению.

К факторам риска, по ее словам, также относятся: малоподвижный образ жизни, наличие вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем), прием некоторых лекарственных препаратов.

«Так, прием антикоагулянтов снижается свертываемость крови, из-за чего при повреждении сосудов происходит кровоизлияние. А контрацептивы могут привести к тромбообразованию, так как группа этих препаратов усиливает свертываемость крови», — объяснила невролог.

Кроме того, как отметила специалист, в развитии данного заболевания немаловажен наследственный фактор. Однако сегодня существуют ряд генетических анализов, которые позволяют оценить риски возникновения инсульта и при необходимости разработать план профилактики.

Врач объяснила: профилактика инсульта включает в себя: здоровый образ жизни, достаточную двигательную активность, ежедневные пешие прогулки или езду на велосипеде. Важно и правильное питание — не переедать, не увлекаться жирной, мясной пищей, сладкими напитками, ограничить потребление соли. Также следует отказаться от вредных привычек, обеспечить достаточный сон, снизить риски стресса. И, что не менее важно, своевременно проходить диспансеризацию для выявления заболеваний, которые приводят к инсульту и, конечно, проводить их лечение.

В заключение специалист обратила внимание, что при появлении первых симптомов необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Только врач может оценить тяжесть состояния пациента.

23 апреля врач-кардиолог, врач-сомнолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарева рассказала «Известиям» об опасных последствиях атеросклероза. По ее словам, атеросклероз может привести к инфаркту, инсульту и даже гангрене. Кроме того, первые сигналы заболевания не исключены и в 20–30 лет. Однако в 80% случаев серьезных последствий можно избежать. Кардиолог пояснила, что атеросклероз — это болезнь, при которой стенки артерий покрываются холестериновыми отложениями, кальцием и другими веществами. Вместе с тем сужаются и теряют эластичность сосуды, а кровь едва пробивается сквозь заторы.