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Россияне получили 24 млрд рублей по Дальневосточной и Арктической ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По итогам первого квартала 2025 года «Сбер» выдал 24 млрд рублей в рамках льготной программы «Дальневосточная и Арктическая ипотека», сообщил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, выступая на конференции Domclick Digital Day во Владивостоке. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля программы в общем объеме ипотечных выдач Сбербанка увеличилась на 1%, достигнув 6,5%.

Более половины всех выдач пришлось на три региона-лидера — Приморский край (27,4%), Республика Бурятия (20,8%) и Хабаровский край (16,6%). При этом наибольшей популярностью пользу первом квартале 2025 года пользовалось жилье на первичном рынке: доля новостроек в общем объеме выдач по программе составила 82%, увеличившись на 10% относительно четвертого квартала 2024 года. Наибольший спрос на первичное жильё отмечен в Хабаровском крае (94%), Архангельской области (92%) и Республике Бурятия (88%).

Доля вторичного жилья, приобретенного по программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека», составила 16%, снизившись на 2% относительно четвертого квартала 2024 года. Самая высокая доля готового жилья, оформленного в ипотеку по данной программе, зафиксирована в Амурской области (57%). Около 40% составила доля вторичного жилья в Сахалинской области. Тройку лидеров по спросу на готовые квартиры замкнул Камчатский край (27%).

Доля ИЖС в объемах выдач по Дальневосточной и Арктической ипотеке продолжает оставаться небольшой, составляя около 1%. Тем не менее, относительно средних показателей по регионам действия программы доля ИЖС высока в Камчатском крае (10%) и Республике Якутия (6%).

Жители регионов, где действует программа, также активно приобретают жилье за собственные средства. По итогам первого квартала 2025 года количество неипотечных сделок с использованием сервисов «Сбера» превысило 8,4 тыс, что составляет 55% от общего количества всех сделок с недвижимостью на Дальнем Востоке и в арктической зоне.

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