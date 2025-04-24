VK в I квартале нарастил выручку до 35,5 млрд рублей

Интернет-холдинг VK подвел итоги I квартала текущего года, сообщив 24 апреля о выручке в размере 35,5 млрд рублей. Это на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Уточняется, что скорректированная EBITDA компании в отчетном квартале достигла 5 млрд рублей, что является значительным ростом — в 4,7 раза по сравнению с I кварталом прошлого года.

«Компания сохраняет прогноз на 2025 год и ожидает, что скорректированная EBITDA составит более 10 млрд рублей по итогам года», — указано в отчете.

Кроме того, рентабельность скорректированной EBITDA увеличилась на 11% пунктов и составила 14%. Отмечается, что в I квартале 2025 года все операционные сегменты компании показали положительный результат по скорректированной EBITDA.

16 января сообщалось, что сервис «VK видео» обогнал на новогодних праздниках видеохостинг YouTube по числу ежедневных пользователей. Пиковое число пользователей «VK видео» достигло 42 млн 8 января. На третьем месте по числу ежедневных посетителей находится Rutube.