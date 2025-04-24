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Jetour удлинила популярный в РФ кроссовер Т2

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков
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Компания Jetour на мотор-шоу в Шанхае привезла удлиненную модификацию кроссовера Т2, который популярен на российском рынке. Новинка имеет третий ряд сидений, передает корреспондент «Известий» с презентации модели.

Такой Jetour T2 располагает третьим рядом сидений и удлиненным задним свесом. При этом колесная база осталась прежней.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Буденков

Интерьер Т2 разнообразили другими материалами отделки. Количество ездовых режимов, предусмотренных системой полного привода, расширили. В салоне переработали вентиляционные отверстия, модернизировали мультимедиасистему и улучшили голосовой помощник.

Представленный на выставке удлиненный Т2 имеет гибридную силовую установку, в то время как модификация внедорожника для России предлагается с обычным 245-сильным ДВС. Появится ли трехрядная модификация в России, пока неизвестно.

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На тесте «Известий» полноприводный кроссовер Jetour T2

Ранее стало известно, что компания Zeekr представила в Шанхае первую модель с гибридной силовой установкой — полноразмерный кроссовер 9Х.

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