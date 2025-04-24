Карта спецоперации на Украине 24 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 24 апреля можно в материале «Известий».

Отмечается, что ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов.

Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики», — указало Минобороны.

Также средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53 430 беспилотных летательных аппаратов, 604 зенитных ракетных комплекса, 23 006 танков и других боевых бронированных машин, 1546 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 045 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 490 единиц специальной военной автомобильной техники.

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