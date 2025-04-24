Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 апреля сообщило Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении ведомства.

Кроме того, Российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье ДНР, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области. В результате противник потерял на данных направлениях до 410 военных.

Также были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа при помощи средств противовоздушной обороны.

В Минобороны отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ ликвидировали 34 490 единиц автомобильной техники.

ВС РФ 23 апреля освободили населенный пункт Тарасовка в ДНР. Также было нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения.