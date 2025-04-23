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ВС РФ освободили населенный пункт Тарасовка в ДНР

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Тарасовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 апреля сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, также было нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены девять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 166 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции российская армия уничтожила 34 445 единиц автомобильной техники.

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22 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР. На этом направлении противник потерял около 300 боевиков, танк, пять боевых бронированных машин.

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