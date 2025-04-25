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Россияне перечислили качества идеального партнера

Исследование: для 76% россиян интеллект важнее физической формы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Среди опрошенных россиян 94% считают, что интеллектуальные способности крайне важны для гармоничных отношений. Три четверти (76%) ставят интеллект выше физической формы, а для 28% наличие у партнера высшего образования принципиально. Об этом говорится в результатах исследования дейтинг-сервиса «VK Знакомства», с которыми ознакомились «Известия» 25 апреля.

Каждая вторая женщина считает, что потенциальный спутник обязан иметь высшее образование. В то же время для 40% мужчин уровень образования не имеет никакого значения. Однако представители сильного пола чаще готовы поддержать общение на серьезные интеллектуальные темы — такой формат беседы привлекателен для 19% из них, тогда как среди россиянок — только для 8%.

Значимыми интеллектуальными качествами в партнере респонденты называют широкий кругозор (22%), нестандартное мышление (18%). При этом каждый пятый участник исследования ценит богатый словарный запас и умение ясно излагать свои мысли.

Вместе с тем каждый третий (29%) мужчина считает, что физическая форма спутницы важнее интеллекта. Среди женщин такого мнения придерживаются всего 14%.

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Половина опрошенных рассказали, что им не важно, занимается ли партнер физической активностью, если общаться с ним интересно. Еще треть (35%) считают спорт признаком заботы о себе и поддерживают партнера в его увлечении. А 10% респондентов признались, что негативно относятся к чрезмерному увлечению спортом — таких людей они называют зацикленными.

Также эксперты выяснили, что женщинам нравятся мужчины, которые занимаются фитнесом (16%), командными видами спорта, например, футболом (14%), спортивным плаванием (13%). Мужчин в избранницах привлекают занятия фитнесом (22%), танцами (14%), бегом или велоспортом (14%).

В случае, если партнер в отношениях потеряет форму, 54% опрошенных готовы будут предложить тренироваться вместе. При этом треть женщин заявили, что их такая ситуация не обеспокоит и они не станут ничего предпринимать. Среди мужчин такой ответ выбрали только 17%, еще 18% намекнут партнерше, что пора заняться собой.

Ранее, 23 апреля, сообщалось, что современные россияне всё чаще используют психологическую совместимость как главный критерий выбора партнера. Так, 88% женщин и 82% мужчин проверяют психотип потенциального спутника жизни перед началом серьезных отношений. Об этом говорится в результатах исследования сервиса знакомств Mamba.

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