Ковальчук указал на превосходство российской ядерной триады

В настоящее время российская ядерная триада является лучшей в мире. Об этом 24 апреля сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Наш президент [Владимир Путин] <...> укреплял ядерный потенциал, и сегодня наша ядерная триада лучшая в мире», — сказал Ковальчук во время выступления на конференции «Экологические проблемы арктических территорий».

Кроме того, он признался, что пять лет назад был убежден в том, что США готовы нанести ядерный удар по России. По его словам, США бы сбросили на страну ядерные заряды, «чтобы напугать и привести РФ в чувство». Однако благодаря российской ядерной триаде «никому в голову не придет» сегодня на Россию нападать, добавил Ковальчук.

10 апреля стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» и НИЦ «Курчатовский институт» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве при реализации ядерной космической программы. Ее главная цель — формирование научно-технических заделов на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок для развития ядерных космических технологий.