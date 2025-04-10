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«Роскосмос» и Курчатовский институт подписали соглашение о сотрудничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Госкорпорация «Роскосмос» и Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве при реализации ядерной космической программы. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Отмечается, что соглашение подписали генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Главная цель — формирование научно-технических заделов на базе фундаментальных исследований и прикладных разработок для развития ядерных космических технологий, а также ускоренного промышленного освоения и вывода на рынок таких заделов.

«Подписание соглашения с НИЦ «Курчатовский институт» — это принципиально важное решение для «Роскосмоса». В рамках национального проекта по развитию космической деятельности мы формируем федеральный проект «Космический атом» — ядерную космическую программу. Без научного руководителя в лице Курчатовского института реализовать эту задачу будет практически невозможно», — сказал Баканов.

Также стороны договорились о создании Объединенного совета по стратегическому развитию. Он будет обеспечивать взаимодействие госкорпорации и научного центра по основным направлениям стратегического сотрудничества. В состав Совета вошли 10 человек, по пять представителей от каждой организации; кроме того, к работе структуры предполагается привлекать профильных экспертов. Совет будет собираться не реже одного раза в полгода, поочередно на площадках «Роскосмоса» и Курчатовского института.

«Много десятилетий назад на площадке нашего института Игорь Курчатов, Сергей Королев и Мстислав Келдыш заключили соглашение о развитии ядерной энергетики для космоса. С принятием этих правильных решений связаны наши сегодняшние успехи по целому ряду направлений. Мы всегда были пионерами в области ядерных двигательных установок и ядерной энергетики в космосе. Сегодняшнее соглашение позволит зафиксировать наше технологическое лидерство на многие десятилетия вперед», — отметил Ковальчук.

Поддержали советом: Курчатовский институт и «Росатом» объединили атомные проекты
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Ранее, 11 февраля, «Росатом» и НИЦ «Курчатовский институт» подписали документ о создании совместного стратегического совета для более тесного сотрудничества по 13 научным направлениям в атомной сфере. Уточнялось, что взаимодействие затронет направления от перспективных технологий в развитии атомной энергетики и ядерной медицины до проектов освоения Арктики и космоса.

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