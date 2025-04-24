В Ессентуках началось цветение сакуры

Цветение сакуры началось в Ессентуках (Ставропольский край). Полюбоваться природным явлением можно в течение ближайших 10 дней, сообщил мэр города Владимир Крутников.

«Уже много лет к майским праздникам у нас на улице Анджиевского распускается символ начала высокого курортного сезона», — сказал градоначальник, его цитату приводит ИА StavropolMedia.

Розовые цветы усыпали ветки деревьев на территории одного из санаториев. Растения радуют жителей и гостей курорта уже четверть века, саженцы привезли из волгоградского питомника, и они отлично прижились на Ставрополье.

Ранее в апреле настоящая японская сакура зацвела в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве. Дерево привезли в российскую столицу со склонов Фудзиямы.