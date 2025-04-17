Первая сакура в Москве расцвела в «Аптекарском огороде»
В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела первая сакура в Москве. Об этом в среду, 16 апреля, сообщается в Telegram-канале сада.
«16 апреля 2025 года — исторический момент! В сердце столицы распустилась настоящая японская сакура, привезенная со склонов священной Фудзиямы!» — приводит сообщение представителей ботсада агентство городских новостей «Москва».
Этот ботанический сад сакура украшает уже 15 лет. Вместе с тем в Дальневосточном саду «Аптекарского огорода» горожан ждут другие виды, такие как курильская сакура, пильчатая вишня сортов Аманогава и Канзан и многие другие, отмечает «Москва 24».
Посетить сад можно ежедневно с 10:00 до 20:00 по адресу: проспект Мира, д. 26/1.