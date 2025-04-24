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В Москве начался сезон летней навигации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Москве 24 апреля стартовала летняя навигация по Москве-реке. Как сообщил мэр Сергей Собянин, по традиции к ее началу городские службы провели большой объем работ: приведены в порядок набережные, парапеты и ограждения, обновлены причалы и сходы к воде.

«При необходимости отремонтировали гранитные и бетонные основания причалов, заменили резиновые отбойники, — написал градоначальник в своем личном блоге. — Обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку».

За безопасностью акватории главной водной артерии столицы круглосуточно следит Речной ситуационный центр, в распоряжении которого есть полтысячи камер наружного наблюдения, а также Московская речная полиция. В сезон навигации на дежурство выходит и специальный Водный патруль.

Мэр отметил, что популярность речных круизов и прогулок постоянно растет. «В прошлом сезоне количество прибытий и отправлений круизных теплоходов от причалов Северного и Южного речных вокзалов увеличилось на 10%, а количество пассажиров — на 15%», — сообщил Собянин.

В предстоящем сезоне круизные теплоходы будут отправляться до десятков городов России. Среди них Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Пермь, Плес, Кострома, Самара и другие. Один из самых знаменитых маршрутов — речное Московское Золотое кольцо — пройдет через центр Москвы, вдоль Кремля и храма Христа Спасителя.

В начале апреля в Москве состоялся круглый стол по вопросам речного транспорта столицы. В мероприятии приняли участие депутаты Мосгордумы, представители департамента транспорта Москвы и компаний-перевозчиков. Эксперты, в частности, обсудили запуск третьего маршрута регулярного речного электротранспорта «Новоспасский — ЗИЛ». «Третий речной маршрут, запуск которого анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин, значительно улучшит транспортную доступность для жителей четырех районов город», — отметила Сабина Цветкова, председатель комиссии МГД по транспорту.

Также в ходе круглого стола были подведены итоги работы речных электросудов в зимний период: транспорт прошел почти 120 тыс. км и совершил более 12,5 тыс. рейсов. Этой зимой пассажиропоток вырос более чем на 93% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

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