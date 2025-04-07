В Москве обсудили водные транспортные маршруты

В Москве состоялся круглый стол по вопросам речного транспорта столицы, в котором приняли участие депутаты Московской городской Думы, представители департамента транспорта Москвы и компаний-перевозчиков, рассказали в пресс-службе организаторов мероприятия.

Участники встречи, проходившей на борту электросудна, обсудили развитие речного транспорта Москвы, в том числе запуск третьего маршрута регулярного речного электротранспорта «Новоспасский — ЗИЛ».

«Третий речной маршрут, запуск которого анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин, значительно улучшит транспортную доступность для жителей четырех районов города. К 2030 году практически вся акватория Москвы-реки будет охвачена пассажирским движением. Москва станет настоящим центром развития и использования речного электротранспорта», — поделилась Сабина Цветкова, председатель комиссии МГД по транспорту.

Участники круглого стола также подвели итоги работы речных электросудов в зимний период: транспорт прошел почти 120 тыс. км и совершил более 12,5 тыс. рейсов. Этой зимой пассажиропоток вырос более чем на 93% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Кроме регулярного пассажирского флота, по Москве-реке в зимний период курсировали 17 прогулочных судов.

Как ранее рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, регулярные речные электросуда успешно отработали уже вторую зиму. Самыми популярными причалами в этот период стали «Киевский», «Сердце столицы», «Сити-центральный», «ЗИЛ» и «Печатники».