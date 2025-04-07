Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин подписал закон о запрете навязывания дополнительных услуг
Армия
ВС России освободили Катериновку в ДНР
Мир
Россия, Китай и Иран проведут консультации по ядерной программе в Москве
Мир
Спасатели МЧС РФ обследовали 75 зданий в Мьянме в поисках людей
Экономика
Песков заявил об отслеживании Москвой ситуации с ценами на нефть
Армия
Экипажи Су-25 нанесли удары по пункту временной дислокации ВСУ в Курской области
Мир
Трамп заявил об отсутствии инфляции в США на фоне введения пошлин
Мир
В МИД РФ подчеркнули важность нейтральной позиции в работе ВОЗ
Мир
Решетников указал на угрозу мирового протекционизма из-за импортных пошлин
Общество
В ГД внесли проект о присвоении священникам статуса ветерана боевых действий
Экономика
ФАС запросила у производителей ПВХ причины изменения цен на товар
Экономика
В ЦБ РФ указали на рост международной сети приема карт «Мир»
Мир
МИД Ирана предупредил о жестком ответе на возможную атаку США и Израиля
Мир
Хабек указал на негативное влияние пошлин США на мировую торговлю
Происшествия
«Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы» в Москве
Общество
В Красноярском крае более 20 мигрантов незаконно привлекались к труду
Спорт
КХЛ поднимет потолок зарплат на 50 млн рублей

В Москве обсудили водные транспортные маршруты

0
EN
Фото: пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Москве состоялся круглый стол по вопросам речного транспорта столицы, в котором приняли участие депутаты Московской городской Думы, представители департамента транспорта Москвы и компаний-перевозчиков, рассказали в пресс-службе организаторов мероприятия.

Участники встречи, проходившей на борту электросудна, обсудили развитие речного транспорта Москвы, в том числе запуск третьего маршрута регулярного речного электротранспорта «Новоспасский — ЗИЛ».

«Третий речной маршрут, запуск которого анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин, значительно улучшит транспортную доступность для жителей четырех районов города. К 2030 году практически вся акватория Москвы-реки будет охвачена пассажирским движением. Москва станет настоящим центром развития и использования речного электротранспорта», — поделилась Сабина Цветкова, председатель комиссии МГД по транспорту.

Участники круглого стола также подвели итоги работы речных электросудов в зимний период: транспорт прошел почти 120 тыс. км и совершил более 12,5 тыс. рейсов. Этой зимой пассажиропоток вырос более чем на 93% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Кроме регулярного пассажирского флота, по Москве-реке в зимний период курсировали 17 прогулочных судов.

Как ранее рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, регулярные речные электросуда успешно отработали уже вторую зиму. Самыми популярными причалами в этот период стали «Киевский», «Сердце столицы», «Сити-центральный», «ЗИЛ» и «Печатники».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025