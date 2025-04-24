В Приангарье арестовали осквернившего Вечный огонь мужчину

Мужчина, который осквернил мемориал с Вечным огнем в Иркутске, получил 10 суток ареста. Об этом сообщила пресс-служба главного управления (ГУ) МВД России по Иркутской области.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Тойота Корона» нарушил правила дорожного движения, проехав по пешеходной дорожке рядом с Вечным огнем, где движение автотранспорта запрещено.

Правоохранительные органы задержали нарушителя и выяснили, что у него нет водительского удостоверения. Также он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составили пять административных протоколов.

«Автомобиль помещен на арестплощадку. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде административного ареста на 10 суток», — указано в Telegram-канале.

9 апреля группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем на площади Славы в Южно-Сахалинске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).