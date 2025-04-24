Медведев констатировал полную несостоятельность МУС

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о полной несостоятельности Международного уголовного суда (МУС). По его словам, орган утратил свой статус инструмента правосудия и стал средством правовой борьбы.

«Запад, который стремительно теряет свои позиции в мире и уже не в состоянии навязывать большинству человечества свою волю, идет ва-банк и не остановится ни перед чем. Это опасность, которую надо учитывать», — подчеркнул он в своей статье «Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством», опубликованной 23 апреля в журнале «Правоведение».

В аннотации к статье упоминается о наличии юридических недостатков в Римском статуте, который является основополагающим документом МУС. Эти недостатки проявляются как в противоречиях внутри статута, так и в его несоответствии Уставу ООН. Кроме того, отмечается политическая предвзятость МУС. По мнению Медведева, это свидетельствует о неэффективности суда и необходимости его ликвидации.

Также заместитель председателя Совета безопасности сообщил, что решения суда игнорируются даже странами, которые поддерживают его. Он также обратил внимание, что ранее МУС сам признавал наличие «неотъемлемого напряжения» между некоторыми статьями своего статута.

«Всё это, безусловно, свидетельствует о юридических и технических дефектах статута МУС, которые делают и без того весьма несовершенный инструмент полностью негодным к применению», — подытожил Медведев.

3 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о решении страны выйти из МУС, заявив, что организация утратила независимость и превратилась в политический институт. По его словам, это особенно проявилось в решениях суда по Израилю. Он подчеркнул, что Венгрия как демократическое конституционное государство не может участвовать в работе политически мотивированного международного суда.