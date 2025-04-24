Военные группировки войск «Центр» рассказали о восстановлении техники в зоне СВО

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона группировки войск «Центр» рассказали об эвакуации и восстановлении поврежденной техники в зоне специальной военной операции (СВО). «Известия» показали кадры работы российских военнослужащих.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин сообщил, что после отработки боевого задания рядом с российской техникой прилетел FPV-дрон украинских боевиков, в результате чего у реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» оказались выбиты стекла и спущены колеса. Бойцы эвакуировали машину в гараж, где специалисты приступили к ремонтным работам.

«Всё делаем максимально быстро, тут по времени, я думаю, максимум день — всё будет снято», — отметил механик Алексей Копылов.

Российские специалисты могут восстанавливать машины в местном цеху, что делает процесс быстрее. По их словам, теперь орудия не нужно отправлять на завод-изготовитель и ждать месяцами его возвращения в строй. Так, например, у самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С» и 2С7М «Малка» заменили двигатель и ствол.

«На данном этапе производится ремонт и восстановление ввиду обильного применения FPV-дронов. Осколочные повреждения, также производится ремонт и восстановление двигателя сгорания», — заявил командир ремонтно-восстановительного батальона группировки войск «Центр» Евгений Чепанков.

Каждая быстро восстановленная САУ, «Малка», РСЗО «Град» — это залог успешного продвижения российских войск.

Российские военнослужащие добровольческого батальона «Рысь» 12 апреля рассказали, как они ведут разработку и сбор боеприпасов для Российской армии в своей секретной лаборатории.