В РФ создали бюджетные тяговые протезы кистей рук
Российский стартап «ПротоМир», созданный студентами Майкопского государственного технологического университета при поддержке Национальной технологической инициативы (НТИ), разработал бюджетный тяговой протез кисти. Благодаря технологии 3D-печати изделие адаптируется под индивидуальные анатомические особенности пользователя и возвращает утраченные двигательные способности.
Среди ключевых особенностей инновации: возможность индивидуализации под любого пациента, водонепроницаемость, широкая доступность благодаря оптимизации технологии производства по сравнению со стандартными моделями.
Благодаря оптимизации производства стоимость будет на 25% ниже рыночной, а срок создания составит семь дней. По словам руководителя проекта Дмитрия Васильева, создатели тяговых протезов предусмотрели возможность так называемой кастомизации — индивидуального дизайна для заказчика. Команда проекта начала формировать партнерства с клиниками и реабилитационными центрами Южного федерального округа
«Тяговый протез для кисти состоит из пластикового каркаса, блока управления и крепежей. Это сделает его доступным и сохранит функциональность, позволит людям с ограниченными возможностями чувствовать себя комфортно», — сказал «Известиям» Васильев.
Протез изготовлен из биосовместимых материалов — композитов, карбоновых нитей и легкого пластика. Они ускоряют приживаемость, снижают риски воспаления. Это делает протезы безопасными для использования. Проект позволит людям с ограниченными возможностями вести активный образ жизни и вернуть кисти функциональность. Другое преимущество протеза — водонепроницаемость. Защита от попадания воды обеспечит комфорт и уверенность в использовании.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Рука к помощи: в России создали бюджетный тяговый протез кисти