Раненный в ЛНР корреспондент «Звезды» Гольдин скончался в больнице
Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин, который был ранен при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР), скончался в больнице от полученных травм. Об этом 24 апреля сообщила газета «Красная Звезда».
«От ранений, полученных в результате атаки украинских боевиков в зоне специальной военной операции (СВО), скончался военный журналист, офицер редакционно-издательского центра «Красная звезда», лейтенант Никита Максимович Гольдин», — говорится в материале издания.
По информации газеты, корреспондент умер 22 апреля рано утром. Гольдин находился в медицинском учреждении, однако, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
Телеканал «Звезда» сообщил 25 марта, что Гольдин получил тяжелое ранение в результате атаки ВСУ в ЛНР. Украинские боевики нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданской машине, в которой находились представители СМИ.
24 марта стало известно о гибели в зоне СВО корреспондента «Известий» Александра Федорчака. В этот же день также в зоне спецоперации погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они вместе с Гольдиным работали на одних съемках с Федорчаком.