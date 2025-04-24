СМИ узнали о попытке задержания Додика в Восточном Сараево
Президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика пытались задержать сотрудники Государственного агентства расследований и охраны (SIPA) в Восточном Сараево на территории РС. Об этом 23 апреля сообщил интернет-портал Klix.ba.
«Сотрудники Государственного агентства расследований и охраны (SIPA) сегодня попытались задержать президента Республики Сербской Милорада Додика, однако им воспротивились сотрудники министерства внутренних дел РС», — говорится в публикации.
Портал отметил, что сотрудники SIPA хотели задержать президента в здании правительства РС, куда тот прибыл на встречу с мэром и главами муниципалитетов Восточного Сараево. Радио и телевидение Республики Сербской уточнило, что инспекторы SIPA попытались вручить Додику повестку о необходимости явки в полицию.
Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) 12 марта постановила задержать президента и премьер-министра Республики Сербской Милорада Додика и Радована Вишковича. Уточнялось, что их обвиняют в якобы посягательстве на конституционный строй.