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Эксперты раскрыли схему мошенников с заражением компаний через новостные сайты

«Лаборатория Касперского»: мошенники заражали компании через новостные сайты
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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Эксперты Kaspersky GReAT выявили новую сложную целевую кампанию группы Lazarus. Злоумышленники заражали компании в Южной Корее через новостные сайты и финансовое программное обеспечение (ПО), рассказали «Известиям» 24 апреля в «Лаборатории Касперского».

Мошенники атаковали организации, используя сочетание двух основных методов. Сначала они заражали системы через легитимные новостные сайты (тактика называется watering hole). Затем эксплуатировали уязвимость в широко используемом южнокорейском ПО для передачи файлов Innorix Agent — это программное обеспечение для выполнения ряда финансовых и административных операций.

Атакам подверглись как минимум шесть компаний из Южной Кореи — в сферах программного обеспечения, IT, финансов, производства полупроводников и телекоммуникаций. При этом специалисты уверены, что количество жертв может быть больше.

«Анализ атак указывает на серьезную проблему в области кибербезопасности: использование сторонних плагинов для браузеров и вспомогательных инструментов значительно повышает вероятность атаки, особенно в инфраструктурах, где применяется устаревшее ПО или софт с региональной спецификой. Такие компоненты часто используют в работе повышенные привилегии, остаются в памяти и тесно взаимодействуют с процессами браузера, что делает их привлекательной и зачастую более легкой мишенью для злоумышленников, чем современные браузеры», — объяснил директор Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов.

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Чтобы защититься от атак мошенников, эксперты рекомендовали организациям: регулярно обновлять программное обеспечение на всех устройствах, проводить аудит безопасности сетей и активов, использовать комплексное решение для обеспечения кибербезопасности, предоставлять ИБ-специалистам доступ к свежей информации о киберугрозах, с которыми может столкнуться организация.

Ранее, 19 февраля, сообщалось, что в 2025 году программы-вымогатели останутся среди главных киберугроз для российских организаций. Об этом говорится в аналитическом отчете компании F6 «Киберугрозы в России и СНГ. Аналитика и прогнозы 2024/25». Персональные данные остаются одной из главных целей мошенников: атакующие сначала похищают чувствительную информацию и лишь затем шифруют инфраструктуру жертвы.

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