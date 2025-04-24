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Россияне связали увеличение своего дохода с регулярным занятием фитнесом

Исследование: 46% россиян считают, что рост дохода связан с занятием фитнесом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Среди опрошенных россиян 78% отметили, что их доходы увеличились после начала регулярных тренировок. При этом 46% из них считают, что этот рост связан именно с фитнесом. Об этом говорится в результатах исследования федеральной сети фитнес-клубов DDX Fitness, с которыми ознакомились «Известия» 24 апреля.

Среди тех, кто замечает финансовые перемены, 25% связывают это с улучшением самочувствия и концентрации, 23% — с ростом уверенности и самооценки, а 18% признались, что фитнес помог стать дисциплинированнее.

Среди опрошенных больше всего влияние фитнеса на заработок отметили москвичи, 69% сообщили о росте доходов после начала тренировок. Жители Волгограда и Воронежа (15%) также отметили положительные изменения в доходе, после того как стали уделять больше времени тренировкам и заботе о своем здоровье.

«Занятия фитнесом требуют системного подхода и умения планировать. Это помогает людям быть более организованными, что напрямую сказывается на их профессиональной жизни. Регулярные тренировки дисциплинируют, что позволяет сосредоточиться на работе и повышать производительность», — поделилась мнением тренер DDX Fitness Алена Аверьянова.

По ее словам, люди, которые тренируются регулярно, начинают подходить к работе с такой же настойчивостью, как и к тренировочному процессу.

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Наибольшей популярностью среди тех, чья зарплата поднялась, пользуются силовые тренировки — их выбрали 37% респондентов. Следом идут групповые занятия, которые предпочитают 24% участников исследования. Растяжкой регулярно занимаются 14%, а пилатесом и йогой — по 7% соответственно. Аэробикой и кроссфитом интересуются всего 3% и 6%.

Регулярные тренировки изменили не только самочувствие, но и восприятие себя. Так, 31% опрошенных отметили улучшение здоровья, 25% — рост энергии и 23% заметили, что, благодаря регулярным тренировкам, улучшился их внешний вид и это напрямую сказалось на ощущении уверенности в себе.

Кроме того, спорт стимулирует выработку «гормонов счастья» — серотонина, дофамина и тестостерона. По словам Аверьяновой, это напрямую влияет на мотивацию, энергию и стрессоустойчивость. Так, 59% опрошенных признались — после начала занятий они стали продуктивнее и активнее на работе.

«Спорт и физическая нагрузка — это одна из лучших инвестиций в себя. Они дают уверенность, энергию, выносливость и способность справляться с трудными ситуациями. Всё это напрямую влияет на профессиональные успехи и уровень дохода», — подчеркнула фитнес-тренер.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что россияне стали больше тратить денег на спорт. В 2024 году пиковые значения трат россиян на спортивные товары и соответствующую одежду были зафиксированы в декабре — по сравнению с январем рост составил практически два раза. Средний чек на эти категории составил 3,4 тыс. рублей, следует из данных ВТБ.

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