Госдума хочет запретить рекламу астрологов и нутрициологов. Что нужно знать

В Госдуму внесен законопроект о запрете на рекламу эзотерических услуг и духовных практик. Под ограничения могут попасть предложения об услугах алхимиков, астрологов, нутрициологов и других категорий оккультных профессий. Исключения будут сделаны для представителей традиционных религиозных конфессий. О чем написано в законопроекте — в материале «Известий».

О чем законопроект

• Законопроект направлен на запрет рекламы духовных практик, эзотерических и энергетических услуг. Он вносит поправки в два федеральных закона: «О рекламе» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы Нина Останина, Алексей Корниенко (оба — фракция КПРФ) и Андрей Свинцов (фракция ЛДПР).

• Это не первая попытка депутатов Госдумы пресечь распространение эзотерических услуг. В январе Свинцов уже вносил на рассмотрение собственный законопроект, который запрещал рекламу услуг таролога. Однако предложение не встретило понимания ни в комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, ни в правительстве РФ. Законопроект Свинцова не содержал определения «услуги таролога», в связи с чем возникла опасность произвольного толкования закона и невозможность его исполнения.

• Новый проект закона уже конкретно определяет, что эзотерическими услугами является деятельность различных лиц, которые причисляют себя к определенным нестандартным профессиям и категориям. В тексте документа указан подробный перечень того, какие это могут быть лица, и даны им определения. Например, законопроект предлагает запретить рекламу алхимиков — это лица, которые оказывают консультации и предлагают практические рекомендации, основанные на заявляемой им способности «содействовать трансформации физических и психоэмоциональных состояний человека».

Какие профессии попадут под запрет

• В общей сложности депутаты определили 36 категорий различных видов эзотериков, которым предлагается запретить рекламу своих услуг. Помимо алхимиков это астрологи, аура-диагносты, биоэнергетические терапевты, ведьмы, духовные наставники (они же гуру), игропрактики, космоэнергеты, кристаллотерапевты, маги, медиумы, нейрографы, нейрокодировщики, нумерологи, нутрициологи, практики осознанных сновидений, расстановщики, регрессологи, рейки-мастера, рунисты, рунологи, специалисты по васту, тантре и фэншуй, тарологи, хилеры, хироманты, цифропсихологи, чакра-терапевты, чакрологи, ченнелеры, эзотерические коучи и очистители, энергопрактики, энергосессиологи и энерготерапевты.

• В отдельных случаях уточняется, что эзотерики будут причисляться к одной из категорий на том основании, что у них нет профильного образования, необходимого для оказания услуг. Чтобы игропрактику, нейрографу, практику осознанных сновидений, расстановщику и регрессологу не оказаться под запретом, необходимо иметь высшее психологическое образование или состоять в психологической организации. Нутрициологам можно будет рекламировать свои услуги, если они имеют высшее медицинское образование.

• Законопроект не распространяется на действия религиозных организаций традиционных конфессий. К духовным наставникам и магам не будут причислять тех, кто представляет законно действующие религиозные организации и проводит их ритуальные и обрядовые практики.

• В законопроекте также не упомянуты экстрасенсы, волшебники, колдуны, гадалки, ясновидящие, целители, оккультисты, а также специалисты по трансферингу реальности и дизайну человека.

Какие предусмотрены запреты

• Законопроект направлен на то, чтобы пресечь рекламу эзотерических услуг. Если такая реклама будет обнаружена в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, то генеральный прокурор России или его заместители смогут обратиться в органы по контролю и надзору в сфере СМИ и массовых коммуникаций, чтобы они ограничили доступ к рекламирующим ресурсам. Если речь идет о соцсетях (помимо тех, любая реклама в которых запрещена законодательством), то блокироваться будет страница, на которой размещена реклама.

• Если реклама эзотерики будет удалена с информационного ресурса, то его владелец может сообщить об этом в надзорные органы, после чего они проведут проверку и дадут разрешение провайдерам на возвращение доступа к сайту или иному ресурсу.