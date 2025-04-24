Саммит с повесткой: в Ираке требуют завести дело против лидера Сирии

Иракские депутаты обратились в прокуратуру с требованием задержать сирийского президента Ахмеда аш-Шараа в случае его участия на саммите Лиги арабских государств в Багдаде. Как заявили «Известиям» в парламенте, более 50 депутатов подписали документ, призывающий заблокировать въезд сирийского лидера и начать расследование по обвинениям в терроризме. Ранее иракский премьер Мухаммед ас-Судани направил приглашение главе сирийской администрации посетить саммит ЛАГ. Депутат от крупнейшей парламентской коалиции рассказала «Известиям», в чем состоит основной мотив обращения.

В Ираке выступают против визита президента Сирии

В Ираке разгорается политический кризис: более 50 депутатов парламента страны потребовали задержания сирийского президента Ахмеда аш-Шараа, если он примет участие в предстоящем саммите Лиги арабских государств, который пройдет в Багдаде 17 мая. Как сообщил «Известиям» источник в законодательном органе, соответствующее обращение уже направлено в офис генерального прокурора.

Сирийский президент Ахмед аш-Шараа, также известный в прошлом как Абу Мухаммад аль-Джуляни — бывший лидер группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ террористическая организация), стал причиной внутренних дискуссий в Ираке. Поводом для споров стало его возможное участие в саммите Лиги арабских государств, который планируется провести в столице Ирака.

— Основной мотив нашего обращения — верность гуманистическим и национальным принципам, — заявила «Известиям» депутат от крупнейшей парламентской коалиции «Координационная структура» Захра аль-Баджари, комментируя инициативу по недопущению участия президента Сирии в саммите в Багдаде. — Приглашение человека, чьи руки запятнаны кровью, противоречит как чаяниям народов, так и духу арабского единства.

Как сообщил «Известиям» источник в парламенте, депутаты направили официальный запрос в багдадскую прокуратуру с требованием задержать Аш-Шараа, если он прибудет в Ирак. В документе фигурируют обвинения в терроризме и подделке документов, ссылающиеся на его предполагаемое участие в терактах и действиях против мирных жителей Ирака после 2003 года.

— Документ, который мы представили, выражает не столько политическую, сколько моральную и гуманную позиции. Примирение с режимом, виновным в массовых преступлениях, — это плевок в лицо пострадавшим и жертвам, — сказала парламентарий.

Ситуация осложняется тем, что Аш-Шараа уже получил официальное приглашение от премьера ас-Судани. Несмотря на протесты в парламенте, глава правительства настаивает на том, что присутствие сирийского лидера — часть дипломатической инициативы Ирака по восстановлению диалога в арабском мире.

«Сирия — братское государство, и мы не можем игнорировать ее роль в меняющемся арабском ландшафте», — заявил ас-Судани. — Мы должны отделять прошлое от нынешней политической реальности».

Аш-Шараа в прошлом был заключенным в фильтрационном лагере Кэмп-Букка и имел тесные связи с лидерами Аль-Каиды (запрещенная в РФ террористическая организация) и даже с главарем ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакром аль-Багдади. После освобождения он основал «Джебхат ан-Нусру», а с падением режима Башара Асада в 2024 году стал лидером новой Сирии.

Представители проиранских вооруженных формирований также выступили против приглашения Аш-Шараа, называя его преждевременным.

— Хотя депутаты выразили несогласие с этим визитом, реальных оснований считать, что он будет отменен, нет. Пока эта инициатива не оказывает реального влияния на политический процесс, — сказал «Известиям» иракский эксперт Сафаа аль-Асам.

Международные контакты сирийской администрации

Процесс признания новой сирийской власти идет фрагментарно. Одни страны действовали быстро и прагматично, другие заняли выжидательную позицию. Россия стала одной из первых держав, заявивших о готовности к сотрудничеству.

Москва не раз подчеркивала важность диалога и уже наладила взаимодействие с новым руководством страны. От сирийского правительства не последовало требований по выводу российских войск. В конце января в САР побывала российская межведомственная делегация — первая с момента смены власти. Важной темой переговоров тогда стал вопрос сохранения российских военных баз.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку, замглавы МИДа Михаил Богданов признал, что ситуация остается неопределенной. Ранее в интервью «Известиям» он рассказал, что позиция РФ в отношении Сирии остается неизменной, несмотря на политическую конъюнктуру, и основывается на отношениях дружбы и партнерства. К слову, недавно в порт Латакии прибыло судно с 6 тыс. т пшеницы. По данным агентства Reuters, поставка пришла из РФ.

Во время переговоров президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани 17 апреля обсуждалась ситуация в Сирии. Катарский лидер заявил, что глава новой сирийской администрации настроен продолжать сотрудничество с Россией.

В арабском мире реакция оказалась неоднородной. Саудовская Аравия и Катар сделали ставку на быструю нормализацию: Эр-Рияд уже в январе направил гуманитарные миссии и принял сирийскую делегацию, Доха начала переговоры по экономическому сотрудничеству. Это контрастирует с подходом Объединенных Арабских Эмиратов, которые были одними из главных сторонников прежнего режима. В Абу-Даби встречались с новыми сирийскими представителями, однако предпочли не афишировать поддержку.

США не ведут активного взаимодействия с сирийским руководством и пока не демонстрируют готовности к широкому политическому диалогу. При этом в марте американская сторона передала сирийским властям список условий, выполнение которых могло бы привести к частичному смягчению санкций. Среди них — уничтожение оставшихся запасов химического оружия, сотрудничество в борьбе с терроризмом, недопущение занятия должностей старшего звена иностранными боевиками и помощь в поиске американца Остина Тайса — пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста. ЕС уже принял решение приостановить некоторые санкции.