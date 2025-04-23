Сезон фонтанов начнется в Ставрополе 24 апреля

В Ставрополе 24 апреля официально стартует сезон фонтанов. Для местных жителей и туристов подготовлена творческая программа.

Торжественная церемония открытия сезона состоится на Владимирской площади. На территории организуют тематические площадки с выступлением творческих коллективов и патриотическими мастер-классами. Кроме того, подготовлено светомузыкальное шоу, пишет ИА StavropolMedia.

Праздник начнется в 17:00. Для обеспечения безопасности планируется ограничить движение транспорта. С полуночи до 22:00 нельзя будет проехать по улице генерала Маргелова и внутриквартальным дорогам у площади Святого князя Владимира. С 16 до 22 часов будет ограничено движение по Российскому проспекту.

Всего в Ставрополе подготовили 30 городских фонтанов. Перед началом сезона специалисты проверили техническое состояние всех конструкций.