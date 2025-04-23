Собянин рассказал о новом жилом строительстве в Южнопортовом районе

Новый современный жилой квартал будет возведет в районе Южнопортовый на месте нежилой застройки, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Жилье на площади 0,44 га будет отведено для целей программы реновации.

«Раньше здесь были устаревшие объекты. Теперь на их месте построим 18,6 тыс. кв. м недвижимости, благоустроим территорию и обновим улично-дорожную сеть. Это ещё один шаг к созданию комфортной городской среды», — сообщил столичный градоначальник.

На сегодняшней день в столице реализуется 115 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь новой застройки — около 1400 гектаров. В районах, где проводится программа, в результате будет возведено больше 28 млн кв. м современной недвижимости и появится свыше 334 тысяч новых рабочих мест.