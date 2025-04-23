Карта спецоперации на Украине 23 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 23 апреля можно в материале «Известий».

Подразделения группировки войск «Южная» освободили населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены девять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 166 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указало Минобороны.

Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, промышленным предприятиям, выпускающим военную продукцию, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, месту стоянки реактивной системы залпового огня Vampire, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53 200 беспилотных летательных аппаратов, 604 зенитных ракетных комплекса, 23 000 танков и других боевых бронированных машин, 1546 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 996 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 445 единиц специальной военной автомобильной техники.

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