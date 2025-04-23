Суд заочно приговорил Шляфмана к 13 годам колонии по делу об убийстве Талькова

Петроградский районный суд вынес приговор в отношении бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана по делу о его убийстве в 1991 году, заочно приговорив его к 13 годам заключения. Об этом 23 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. «д» ст. 102 УК РСФСР», — указано в Telegram-канале.

Как отметили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России, собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении обвиняемого.

Так, одним из доказательств вины мужчины стала «гавайская рубашка» Шляфмана, в которую он был одет в момент совершения преступления. Отмечается, что при обыске она была найдена у его сожительницы. При экспертизе на вещи были обнаружены пороховые следы выстрела и крови Талькова.

По данным ведомства, в ходе расследования уголовного дела допрошено более 150 свидетелей, среди которых эстрадные исполнители, работники дворца спорта и бывшие сотрудники милиции, присутствовавшие на месте случившегося.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 14 апреля сообщила, что обвинение потребовало приговорить Шляфмана к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве Талькова. Защитники директора, в свою очередь, выступили с просьбой о его оправдании.

Петроградский суд начал рассматривать уголовное дело об убийстве Игоря Талькова по существу в июле прошлого года. Шляфман заочно обвинялся по п. «д» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей»), а также по ст. 15, п. «д» ст. 102 УК РСФСР («Покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей»).

Согласно предъявленному обвинению, во дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года Шляфман попытался застрелить концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова на почве неприязни к нему из-за очередности выступлений артистов. Малахов смог увернуться от пули, а Тальков был ранен. Обвиняемый сбежал в Израиль в 1992 году.