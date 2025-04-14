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Обвинение запросило 14 лет колонии для Шляфмана по делу об убийстве Талькова

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Фото: РИА Новости/Александр Макаров
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Обвинение требует приговорить концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве музыканта. Об этом 14 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Обвинение просило суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима», — указано в Telegram-канале.

Защитники Шляфмана, в свою очередь, выступили с просьбой о его оправдании.

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Уголовное дело экс-директора певца Валерия Шляфмана дошло до суда спустя 33 года

Согласно предъявленному обвинению, во Дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года Шляфман попытался застрелить концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова на почве неприязни к нему из-за очередности выступлений артистов. Малахов смог увернуться от пули, а Тальков был ранен. Обвиняемый сбежал в Израиль в 1992 году.

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