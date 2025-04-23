Нефтяники попросили преференции для проектов с трудноизвлекаемыми запасами нефти

Нефтяники попросили правительство предоставить налоговые льготы. Преференции нужны для проектов с трудноизвлекаемыми запасами. Бизнесмены предлагают законодательно закрепить понятие «ТрИЗ» и критерии месторождений, которые к ним относятся. Предлагается ввести спецналог по аналогии с НДД налогом на дополнительный доход от добычи, сообщает телеканал «Известия».

Доля ТрИЗ составляет 52% от общих запасов нефти в России. Без льгот добыча к 2050 году может снизиться с 516 млн до 360 млн т. Себестоимость добычи ТрИЗ в два раза выше. Минэнерго поддерживает налоговые преференции. Минфин против снижения налогов, ссылаясь на бюджетные ограничения. Эксперты предупреждают о рисках потери конкурентоспособности отрасли.

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