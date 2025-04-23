Кафе и рестораны Москвы начнут получать публичную оценку

Минэкономразвития запускает пилотный проект, связанный с общепитом Москвы. Об этом заявил директор департамента госполитики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования ведомства Александр Вдовин.

По его словам, кафе и рестораны начнут получать публичную оценку. На практике надзорные органы будут проверять, как заведения соблюдают все нормативные требования. По итогам рейда на фасаде ресторана гости смогут увидеть соответствующую отметку.

Звезды или улыбающиеся смайлы будут означать качество питания. Также власти сформируют электронный рейтинг заведений. В перспективе такую систему могут распространить на отели и социальные учреждения, сообщает телеканал «Известия».

Ключевым преимуществом данного механизма чиновники считают мотивацию бизнеса самостоятельно поддерживать высокий уровень сервиса и безопасности. Рестораторы поддерживают такой подход к оценке заведений.

Общественники не согласны с проектом Минэкономразвития. По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, с помощью звезд или баллов можно оценивать только сервис. За неисполнение требований по качеству еды нужно привлекать к ответственности, уверен он.

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