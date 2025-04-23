Российские певцы рассказали об ожиданиях от «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

Стали известны номинанты юбилейной, 20-й премии МУЗ-ТВ. Вечер объявления номинантов прошел 22 апреля в отеле Marriott Imperial Plaza.

«Сто процентов будут сюрпризы. Это такие классные добрые традиции, которые, мне кажется, МУЗ-ТВ будет возрождать», — отметил певец Артем Качер.

Ведущими премии в этом году станут Яна Чурикова, Лера Кудрявцева и Владимир Маркони, а также Николай Басков и Миа Бойко, чьи имена раскрыли на вечере.

«Я видел разные форматы этих премий. Когда она проходила в «Олимпийском», когда еще зала не существовало, и как это было масштабно», — рассказал певец Сергей Лазарев.

История премии началась в 2003 году — тогда шла упорная борьба между МУЗ-ТВ и MTV, каждый пользовался шансом завоевать публику.

«Самая первая, я помню этот день прекрасно. В легендарном нашем «Олимпийском» я стала лучшей исполнительницей того года», — отметила певица Алсу.

В номинации «Прорыв года» — имена, которые еще год назад никто не знал. Женя Трофимов и «Комната культуры», BEARWOLF и Татьяна Куртукова, MONA и Минаева, а также другие. А в «Лучшем концертном шоу» — стадионы, где история творилась на глазах у тысяч.

Торжественная церемония вручения премии состоится 7 июня на площадке «Live Арена». Прямая трансляция масштабного шоу будет доступна в эфире телеканала МУЗ-ТВ.

В Москве 10 апреля состоялось награждение номинантов музыкальной премии «Жара Music Awards». По итогам голосования артистом года стал Дима Билан, певцом года признали Егора Крида, а лучшей певицей назвали Анну Асти.