Жителя Томска задержали за призывы к осуществлению террористической деятельности

В Томске сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали местного жителя 1973 года рождения, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

«По данным полиции, злоумышленник в одном из сообществ социальной сети разместил комментарий, призывающий к насилию в отношении органов государственной власти. Данная публикация находилась в открытом доступе», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

В пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Челябинской области 8 апреля сообщили, что задержали жителя региона, который занимался террористической и экстремистской деятельностью. Установлено, что с июля по август 2024 года житель региона являлся сторонником украинских националистических структур и занимался распространением на своих страницах в социальных сетях призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также оправдывал или пропагандировал терроризм.