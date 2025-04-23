Аллерголог дал советы по защите от тополиного пуха

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как защититься от тополиного пуха.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 22 апреля, специалист отметил, что сам тополиный пух аллергеном не является. Между тем при попадании в дыхательные пути он вызывает раздражение, что провоцирует трудное дыхание и кашель, а у некоторых могут вызвать бронхоспазм. Аналогичное происходит, если человек попадает в запыленное помещение.

Во время тополиной метели защититься можно ношением маски. Она может быть медицинской, многоразовой тканевой. Глаза защищать нужно очками, потому что пух может вызвать конъюнктивит.

Специалист добавил, что помещение желательно затягивать каким-то фильтрующим материалом, уточняет RT.

В мае прошлого года врач-аллерголог-иммунолог ДГКБ им. З.А. Башляевой, к.м.н. Марина Смирнова рассказала, как тополиный пух вредит пациентам. По ее словам, он переносит пыльцу растений, вызывающих аллергию.

Ранее НСН со ссылкой на экспертов писала, что в сезон аллергии аллергикам следует меньше времени проводить на улице, не открывать окна дома и в машине, а также использовать маски и очки для защиты.