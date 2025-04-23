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Продюсер Толмацкий рассказал о виновных в убийстве музыканта Игоря Талькова

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Продюсер Александр Толмацкий, который был свидетелем убийства певца Игоря Талькова в 1991 году, в разговоре с «Известиями» предположил, что в происшествии были виноваты охрана и сам исполнитель, а также следователь, расследовавший в то время это дело.

«А вообще сам виноват Тальков, он начал стрелять. Там все накосячили, вот этот следователь, который первый вел дело, всё перевернул вверх ногами. Я считаю, что подделаны все результаты экспертизы», — сказал продюсер.

По его словам, он видел, как охранник и директор популярной певицы Азизы Игорь Малахов произвел выстрел, но не самостоятельно, а руками других охранников, которые попыталась вырвать у него пистолет. При этом Толмацкий утверждает, что первым открыл стрельбу именно Игорь Тальков. Продюсер также предоставил «Известиям» видео, где Тальков и Шляфман сидят вместе в дружеской обстановке. На нем певец отзывается о концертном директоре как о своем хорошем друге.

В свою очередь, концертный директор Валерий Шляфман рассказал, что в Талькова выстрелил сам Малахов во время перепалки с музыкантом. Он отметил, что у охранника с 1991 года был условный срок до 1993-го, но следователи всё равно его отпустили, несмотря на то, что он применил оружие. Шляфман считает, что именно этот факт показывает, насколько всё было сфальсифицировано и сделано для того, чтобы виновным остался он.

«Не может быть этот приговор справедливым и честным. Начиная с 92-го года — полное вранье, полная фальсификация фактов. Конфликт начался, когда Малахов выходил из гримерки и получил пинок под зад от Игоря», — добавил Шляфман.

Дело об убийстве Игоря Талькова. Его концертному директору объявят приговор

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга 14 апреля сообщила, что обвинение потребовало приговорить Шляфмана к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве Талькова. Защитники директора, в свою очередь, выступили с просьбой о его оправдании.

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