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В Госдуме хотят дать право родителям в СИЗО на выездное свидание с детьми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Госдуме предложили предоставить подозреваемым или обвиняемым женщинам, чьи дети не достигли возраста четырех лет, возможность раз в два месяца выезжать за пределы места содержания под стражей для свидания с ребенком на срок до трех суток. Воспользоваться правом на свидание за пределами СИЗО смогут и мужчины, в случае если они являются единственным родителем. Как выяснили «Известия», такой законопроект направлен на отзыв в правительство депутатами фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

По мнению авторов инициативы, такая мера позволит содержащимся под стражей мужчинам и женщинам не потерять важную связь со своими маленькими детьми, а также будет стимулировать таких граждан к поведению, одобряемому в обществе. Соответствующий законопроект направлен на заключение правительства Российской Федерации 22 апреля 2025 года.

При этом право на встречу с ребенком за пределами места содержания не будет распространяться на граждан, проходящих по особо опасным статьям, включая терроризм и экстремизм, уточняется в пояснительной записке, появившейся в распоряжении «Известий».

«Общение заключенного с близкими, осознание того, что его ждут дома, могут направить человека на путь исправления. К тому же, пока идет следствие, вина граждан, находящихся в СИЗО, еще не доказана, и суд может прекратить уголовное дело или вынести оправдательный приговор. Именно поэтому мы считаем необходимым предоставить матерям, содержащимся под стражей, и отцам, если они являются единственным родителем ребенка до четырех лет, возможность чаще видеться со своими детьми», — пояснил «Известиям» Слуцкий.

По его словам, трехдневное свидание родителя с его ребенком способно помочь сохранить связь между ними. Он добавил, что такие послабления будут распространяться на людей, осужденных за незначительные проступки и на тех, чья вина не была доказана.

На сегодня подозреваемые и обвиняемые женщины, которые содержатся в СИЗО, могут проживать там с ребенком до четырех лет только в том случае, если малыш был рожден непосредственно в самом месте содержания уже после заключения матери под стражу. Помимо этого, действующее законодательство позволяет женщинам, имеющим детей, которые не достигли 14 лет, раз в 30 дней получить одно дополнительное свидание с ними. Однако поскольку общее количество свиданий в месяц не должно превышать двух, у женщины может не остаться возможности увидеться с другими родственниками или иными лицами.

Камерная остановка: беременные и отцы-одиночки получат шанс избежать СИЗО
Профильный комитет Госдумы будет обсуждать эту поправку в конце ноября

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев 17 сентября сообщил «Известиям», что в России могут установить запрет на административный арест отцов-одиночек. Документом предлагается не подвергать административному аресту мужчин, в одиночку воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет, если они являются единственными усыновителями, опекунами, попечителями ребенка или ребенка-инвалида.

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