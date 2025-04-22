Число погибших из-за употребления поддельного алкоголя в Анкаре возросло до 105
Число погибших в результате употребления поддельного алкоголя в столице Турции, Анкаре, возросло до 105 человек. Об этом во вторник, 22 апреля, сообщает телеканал TGRT Haber.
По его данным, главная прокуратура столицы продолжает расследование по факту производства и продажи поддельного алкоголя. На данный момент арестованы 43 человека, еще 50 были освобождены под судебный контроль.
Согласно последней информации, количество человек, скончавшихся из-за употребления поддельного алкоголя, возросло до 105 человек, 29 пострадавших находятся в реанимации, говорится в публикации.
Агентство Anadolu 14 января сообщило об 11 погибших в результате отравления контрафактным алкоголем в Стамбуле. Уточнялось, что большая часть пострадавших были иностранцами. На следующий день пресс-служба администрации города заявила, что количество погибших составило 23 человека. Тогда были задержаны шесть человек, двоих арестовали.