Стендап-комиков Комиссаренко и Романова лишили гражданства РФ по инициативе ФСБ
По инициативе ФСБ РФ стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили российского гражданства. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
«В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» российское гражданство указанных лиц прекращено», — говорится в публикации.
Согласно заявлению, действия комиков создают угрозу национальной безопасности России. Кроме того, Комиссаренко и Романову запретили въезд в РФ.
4 февраля Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил Комиссаренко в список причастных к терроризму лиц. До этого, 24 января, его внесли в перечень экстремистов в Белоруссии.
30 декабря 2024 года Минский городской суд заочно приговорил Комиссаренко к шести годам лишения свободы. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Белоруссии.