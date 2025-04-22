Спасатели выдвинулись на помощь группе иностранцев на Эльбрусе
Группа иностранных туристов попросила о помощи спасателей на горе Эльбрус. Об этом 22 апреля сообщил Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ВПСО) МЧС России.
«Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте примерно 5350 [м] незарегистрированая иностранная группа попросила о помощи», — указано в Telegram-канале подразделения.
Отмечается, что, предварительно, двое туристов из состава группы страдают от горной болезни. К туристам отправился отряд из 10 спасателей.
Ранее, в октябре прошлого года, МЧС эвакуировало с Эльбруса мужчину, запросившего о помощи на высоте 5200 м. Для помощи туристу привлекали шесть спасателей, которые передали его врачам на поляну Азау.