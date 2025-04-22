Границы и возможности: Россия и Оман договорились о взаимной отмене виз

Отношения России и Омана развиваются довольно активно, однако их следует вывести на более высокий уровень, считают Владимир Путин и Хайсам бен Тарек Аль Саид. Переговоры президента РФ и султана Омана, прошедшие в Кремле 22 апреля, стали первой встречей лидеров двух государств за 40 лет — со дня установления дипотношений. Среди перспективных сфер партнерства собеседники определили энергетику, сельское хозяйство и торговлю. Также стороны заключили целую серию соглашений, в рамках которых договорились создать отдельную комиссию по торговле и взаимно отменить визы. Среди других тем — иранская ядерная сделка, где Оман выступает посредником между США и Ираном. Как прошел исторический госвизит султана в Москву и когда Владимир Путин и Хайсам бен Тарек Аль Саид могут увидеться снова — в материале «Известий».

Как прошла первая встреча президента РФ и султана Омана

22 апреля Владимир Путин посвятил рабочий день российско-оманским переговорам. Накануне в Москву прибыл султан арабского государства — Хайсам бен Тарек Аль Саид. Его встретил в аэропорту почетный караул и оркестр. Этот госвизит Султана в Москву приурочен к 40-й годовщине установления дипломатических отношений. Символично, что подпись действующего султана стоит под соглашением об их установлении — тогда он занимал должность заместителя министра иностранных дел Омана. Для обеих стран этот визит особенно значим: главы государств впервые лично встретились за всю историю двусторонних отношений РФ и Омана. До этого Владимир Путин и Хайсам бен Тарек Аль Саид созвонились в марте 2023 года. Это был единственный двусторонний контакт на высшем уровне со времени установления дипотношений в 1985-м.

Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве Фото: РИА Новости/POOL/Сергей Савостьянов

Владимир Путин встретил Хейсама бен Тарека Аль Саида в Большом Кремлевском дворце в центре Георгиевского зала. Пожав друг другу руки, лидеры послушали государственные гимны двух стран, а затем представили свои делегации. На встрече в узком составе султан поблагодарил президента России за теплый прием и гостеприимство.



— Ранее, когда я занимал должность министра, я посещал страну. Между нашими странами крепкие и прочные отношения, которые мы развиваем в интересах наших народов. Сегодня этот визит я совершаю как глава государства, а не как руководитель ведомства, министерства, — сказал Хайсам бен Тарек Аль Саид.

Несмотря на то, что в своей истории Россия и Оман традиционно не имели серьезных противоречий, страны начали стремиться укреплять сотрудничество на взаимовыгодной основе лишь в последние годы. В частности, это связано с тем, что до окончания холодной войны контакты между Россией и Оманом были в достаточной мере ограничены.



— Дело в том, что султан Кабус, который руководил Оманом 50 лет — до 2020 года, придерживался политики равного дистанцирования, поддерживая отношения как с Западом, так и с Советским Союзом, потом с Россией. Существенное потепление в отношениях началось лишь в 2020-х годах с приходом Хейсама бен Тарека Аль Саида. И сегодняшний первый в истории визит оманского правителя в Россию знаменует новый этап взаимоотношений двух государств, — сказал «Известиям» эксперт по Ближнему Востоку Артем Ткачев.

Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве. Второй слева: советник президента РФ Игорь Левитин, третий слева: глава Республики Татарстан Рустам Минниханов Фото: РИА Новости/POOL/Сергей Савостьянов



Не исключено, что лидеры вновь увидятся в этом году, поскольку Владимир Путин пригласил султана Омана на саммит РФ — Лига арабских государств (ЛАГ). Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, саммит намечен на осень, пока идет подготовка. Кроме того, Хайсам бен Тарек Аль Саид пригласил Владимира Путина в Оман с ответным визитом, и российский лидер «с благодарностью согласился», говорится в совместном заявлении.

В чем сотрудничают Россия и Оман

Контакты РФ и Омана активно развиваются, констатировали оба лидера. Владимир Путин и Хайсам бен Тарек Аль Саид удовлетворены прогрессом в отношениях между странами за 2024 год и отметили важность их дальнейшего продвижения и вывода на более высокий уровень, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров. В настоящий момент страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций, сельского хозяйства, заявил президент РФ. В 2024 году товарооборот составил $314 млн. Наибольший рост показателей экспорта из России приходится на зерновые: пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи) — на 52%, ячмень — в 6,7 раза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко



При этом Россия выступает за расширение сотрудничества с Оманом в области энергетики. Важное место во время переговоров было уделено развитию диалога в формате ОПЕК+, координации усилий по обеспечению законных интересов ведущих производителей и экспортеров углеводородов на глобальном нефтяном рынке. Маскат подтвердил взаимный интерес в развитии контактов в энергетике, а также в сельском хозяйстве и торговле. Султан перед переговорами с президентом РФ успел встретиться с российским бизнесом.



— Я призвал представителей российского бизнеса открывать свои филиалы, представительства в Омане, приезжать к нам с визитами, привлекать взаимные инвестиции, — отметил он.



Стимулировать партнерство двух стран поможет и солидный пакет документов, которые подписали делегации по итогам переговоров. Среди них — меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита, о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также меморандум о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Кроме того, Россия и Оман договорились сформировать межправительственную комиссию по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Структура будет поощрять и развивать его, искать новые области для взаимодействия, помогать обмену информацией в экономической и инвестиционной сфере.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Правительства России и Омана также подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев обычных паспортов. Ранее россияне могли получать на границе бесплатные 14-дневные визы для въезда на территорию Омана. Они не подлежали продлению и смене на другой тип. Теперь граждане смогут въезжать, следовать транзитом и выезжать без виз. При этом безвизовый режим не распространяется на въезжающих для постоянного проживания, обучения или работы. Если человек намерен пробыть на территории страны более 30 дней за раз или 90 дней за год, он должен получить документ.



— Это соглашение может значительно упростить поездки и способствовать росту туристического обмена между странами. Думаю, после отмены виз, рост может составить 30-40%. Однако для этого ещё и следует расширить географию полётов из регионов РФ. Сейчас в Оман летает шесть рейсов в неделю только из Москвы, — сказала «Известиям» основатель и генеральный директор компании MAYEL Travel Майя Котляр.

По данным Кремля, турпоток по итогам 2024 года из России в Оман составил 18,1 тыс. поездок, оманские туристы в свою очередь совершили 9,5 тыс. визитов в Россию.

Посредничество Омана в переговорах между США и Ираном

Несмотря на то, что в открытой части главы государств не коснулись международной тематики, очевидно, лидеры не могли обойти стороной происходящие в мире события. В частности — Оман остается посредником в переговорах США и Ирана касательно ядерной сделки. Американской и иранской делегациям предстоит встретиться в Маскате 26 апреля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что лидеры обсуждали ход переговоров между иранскими и американскими представителями, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Он отметил, что Россия поддерживает тесные контакты с иранскими коллегами и по возможности помогает им.

Фото: REUTERS/Majid Asgaripour



Диалог между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке представляет прямой интерес для России, поскольку Москва исторически участвовала в урегулировании иранского ядерного досье, как, например, одна из сторон соглашения 2015 года о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) и как постоянный член Совета безопасности ООН.



— Москве всегда важно быть в курсе содержания и прогресса американо-иранских контактов, даже если она не присутствует за столом переговоров. Россия, как и большинство государств, заинтересована в недопущении военного конфликта между США и Ираном, который дестабилизировал бы не только Ближний Восток, но и большую часть мира. Для РФ крайне важна деэскалация. Москве не нужны никакие конфликты у южных границ страны, через Каспий и Кавказ, потому что это прямо противоречит нашим интересам, — сказал Артем Ткачев.



Кроме того, Москве важно быть в курсе происходящего, поскольку потенциальная ядерная сделка и снятие санкций с Тегерана были бы способны вынести на рынок значительный объем иранской нефти, что теоретически могло бы снизить мировые цены на нее. РФ, как крупный экспортер углеводородов, предпочла бы, чтобы ее возвращение на рынок было контролируемым в рамках, к примеру, ОПЕК+, подчеркнул эксперт.

Фото: REUTERS/Raheb Homavandi



Известно, что стороны также затронули палестинскую проблему. Владимир Путин и Хайсам бен Тарек Аль Саид высказали беспокойство по поводу ситуации в Газе и выступили за полный вывод войск Израиля с палестинских территорий. Они также отметили необходимость достижения справедливого урегулирования вопроса с учетом принципа существования двух государств.