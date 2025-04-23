Психологи стали часто обращаться за профессиональной поддержкой к коллегам

Порядка 30,5% психологов обращаются за супервизией — профессиональной поддержкой коллег — из-за работы с травматическим опытом клиентов. Об этом 23 апреля «Известиям» рассказали аналитики сервиса онлайн–психотерапии «Ясно».

Согласно данным исследования, чаще всего психологи ищут помощи в выборе стратегии терапии (72% случаев) и при возникновении тупиковых ситуаций в работе с пациентами (70%). Половина опрошенных сталкивается с проблемой переноса — когда клиент бессознательно реагирует на психолога как на значимого человека из своего прошлого (например, как на родителя). Также существует проблема контрпереноса — когда психолог невольно переносит на клиента свои личные переживания.

«Супервизия важна не только для терапевта, но и для клиента. Знание о том, что с тобой работает человек, который продолжает учиться и развиваться, повышает доверие к процессу», — отметила практикующий психолог, гештальт-терапевт и супервизор, комьюнити-директор сервиса «Ясно» Екатерина Артеменко.

Кроме того, выяснилось, что 40% психологов обращаются за консультацией из-за сопротивления клиентов, 26,5% — из-за сомнений в собственной компетентности. Реже обсуждаются вопросы профессиональных границ (23,2%), выгорания (12,2%) и этические дилеммы (9,9%).

Респонденты признались: за формальными запросами часто скрывается потребность в эмоциональной поддержке и профессиональной верификации методов работы.

Ранее, 5 марта, психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья, преподаватель курса «КПТ» Сергей Мартынов рассказал «Известим» о способах предотвращения выгорания и депрессии. Он объяснил, что выгорание не возникает за один день. Оно является результатом длительного внутреннего конфликта, приводящего к дискомфорту и проблемам на работе.

Попутными причинами могут быть постоянное перенапряжение, отсутствие отдыха, хаос в рабочем процессе, токсичная атмосфера, а также подстраивание под требования руководства или коллектива, которые воспринимаются как несправедливые и бессмысленные.