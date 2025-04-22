Россиян предупредили об активизации мошенников к 9 Мая

Мошенники ежегодно изобретают новые схемы в преддверии 9 Мая. Об этом специалисты холдинга «Информзащита» предупредили россиян во вторник, 22 апреля.

Эксперты отметили, что целевой аудиторией злоумышленников в преддверии Дня Победы становятся ветераны и их родственники, а также граждане, которые хотят помочь ветеранам перед праздниками.

В одной из схем мошенники присылают гражданам сообщения в мессенджерах, соцсетях и электронной почте якобы от имени благотворительных организаций. Они предлагают человеку перевести на указанный счет пожертвование, которое якобы направят ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). После перевода мошенники пропадают вместе с деньгами. Злоумышленники также могут прикрепить к письму вредоносную ссылку, при переходе по которой и авторизации на сайте у человека могут украсть деньги, данные от банковских приложений или «Госуслуг».

Директор Центра противодействия мошенничества «Информзащиты» Павел Коваленко уточнил в беседе с Lenta.Ru, что такие схемы уже начали использовать, в ближайшие две-три недели их станет гораздо больше.

Злоумышленники также часто звонят ветеранам и их родственникам и сообщают, что им якобы положены выплаты от федеральных, региональных или муниципальных властей, но для их получения необходимо перевести определенную сумму денег на специальный счет для его активации.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, эксперты посоветовали россиянам не переводить деньги неизвестным лицам, проверять организации перед пожертвованием средств, а также не сообщать никому коды из СМС. Специалисты призвали помогать пожилым родственникам: установить на их устройства определители номеров, установить самозапрет на кредиты, объяснить, как реагировать на подозрительные звонки.

Ранее в этот день стало известно, что в Москве пенсионерка отдала телефонным мошенникам около 10 млн рублей. Пожилая москвичка обратилась в полицию 12 апреля, сообщает 360.ru.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин подчеркнул, что необходимо предупредить пожилых родственников, что если кто-то позвонит и попросит предоставить какую-то информацию (пароль от «Госуслуг», код из СМС и т.д.) для осуществления данной выплаты, то это мошенник и следует положить трубку.

В свою очередь, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил в беседе с RT, что сейчас мошенники активно адаптируют свои схемы под особенности целевой аудитории, а одной из самых уязвимых групп остаются пожилые люди.

Накануне полиция задержала 14 человек в Москве, которые продавали по телефону обычные биологически активные добавки (БАДы) и выдавали их за лекарства, передает НСН.

Преступники размещали свою рекламу в интернете и СМИ, а затем звонили жертвам. Они ставили им диагнозы по телефону и предлагали купить чудо-таблетки. По версии следствия, мошенники обманывали людей и продавали им обычные БАДы.