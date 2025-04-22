Экономист рассказал о выплатах к 80-летию Победы в ВОВ в мае

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал во вторник, 22 апреля, какие категории россиян получат в мае единовременную выплату к 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в размере 55 тыс. рублей или 80 тыс. рублей.

Выплата является дополнительной и назначена по инициативе президента РФ Владимира Путина, передает RT.

Выплату в размере 80 тыс. рублей получат следующие категории граждан: инвалиды ВОВ; ветераны ВОВ; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ; вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией; вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ.

Выплата в размере 55 тыс. рублей положена следующим категориям: лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР); лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ; бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Балынин отметил в беседе с aif.ru, что для получения выплаты никаких заявлений подавать не нужно.

Он подчеркнул, что необходимо предупредить пожилых родственников, что если кто-то позвонит и попросит предоставить какую-то информацию (пароль от «Госуслуг», код из СМС и т.д.) для осуществления данной выплаты, то это мошенник, и следует положить трубку.

«Важно сохранять бдительность, так как мошенники, к сожалению, всегда активизируются при осуществлении дополнительных социальных выплат», — заключил он.

20 марта правительство РФ утвердило правила единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в связи с 80-й годовщиной Победы. Они касаются россиян, которые проживают в РФ, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщает 360.ru.

В конце декабря 2024 года Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Решение было принято в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах предков. Вместе с этим он призвал продвигать как общемировую ценность победу над нацизмом в 1945 году.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.