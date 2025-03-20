Правительство РФ утвердило правила единовременных выплат ветеранам ВОВ

Правительство РФ утвердило правила единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) и труженикам тыла в связи с 80-й годовщиной Победы. Соответствующее постановление было опубликовано 20 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выплаты были установлены ранее, 15 января, указом президента России Владимира Путина.

Уточняется, что они касаются россиян, которые проживают в РФ, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Из постановления следует, что выплату в размере 80 тыс. рублей получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией, а также вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ.

Ветераны ВОВ, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат единовременную выплату в размере 55 тыс. рублей.

«Гражданам, имеющим право на получение единовременной выплаты по нескольким основаниям, она осуществляется по тому основанию, которое предусматривает более высокий размер», — сказано в документе.

В конце декабря 2024 года Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Решение было принято в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех предков. Вместе с этим он призвал продвигать как общемировую ценность победу над нацизмом в 1945 году.

В 2025 году 9 мая отмечается 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.