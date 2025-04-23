Названы самые популярные приложения и игры в 2025 году
В первые три месяца у россиян из приложений оказались наиболее популярны социальные сети, финансовые сервисы и приложения для туризма. Магазин приложений RuStore представил свой рейтинг «Известиям» 23 апреля.
Самыми скачиваемыми приложениями стали «ВКонтакте», «Халва – Совкомбанк», «VK Видео», «Ozon Банк» и «СберKids». Кроме того, «РЖД Пассажирам: билеты на поезд» обогнало сервис покупки авиабилетов «Аэрофлот», что может говорить о росте популярности железнодорожных перевозок перед майскими праздниками.
В рейтинг самых скачиваемых игр вошли «Cyber Evolution: Начало» и Arcane Crystals: Match-3 RPG, а также Tanks Blitz, BLACK RUSSIA, Grand Mobile. В рейтинге жанров аркады и RPG обошли казуальные игры, которые были лидерами в 2024 году.
«Всё чаще разработчики быстро создают простые игры под популярные тренды — сказывается влияние социальных сетей. Самый яркий пример — уже устаревшая игра «Альтушка для скуфа». Такие игры рассчитаны на быстрый заработок и теряют популярность сразу, как заканчивается тренд. При этом мы видим тенденцию на отказ от навязчивых форм монетизации и платных игр в пользу более внутриигровых акций или предметов», — отметила главный редактор RuStore Варвара Юмина.
Ранее, 14 апреля, сообщалось, что в тройку самых популярных игр у детей 4–13 лет вошли Roblox, Minecraft и Brawl Stars. Наиболее распространенные жанры среди детей — стратегии, головоломки, симуляторы и аркады. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков МТС.